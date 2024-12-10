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Sivas'ta Aranan Şahıs Tutuklandı

Sivas'ta Aranan Şahıs Tutuklandı
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Sivas'ta 3 ayrı suçtan aranması bulunan A.K. isimli şahıs, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Şahıs, Cumhurbaşkanına hakaret, marka hakkına tecavüz ve hakaret suçlarından aranmaktaydı.

Sivas'ta 3 ayrı suçtan aranması bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube müdürlüğü ekiplerince "Cumhurbaşkanına hakaret, marka hakkına tecavüz ve hakaret" suçlarından 3 farklı aranma kaydı olan A.K isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Sivas Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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