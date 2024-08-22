Sivas'ta Anız Yangınında Hayvanların Kışlık Yemi Kül Oldu
Sivas'ta çıkan anız yangınında hayvanların kışlık yemi olan samanlar yanarak adeta kül oldu. Yangın rüzgarın etkisiyle yayılarak yaklaşık yüz dönüm alana ulaştı. İtfaiye ve AFAD ekipleri yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Ancak, yangında yaklaşık 200 saman balyası kullanılamaz hale geldi.
Sivas'ta çıkan anız yangınında hayvanların kışlık yemi olan samanlar yanarak adeta kül oldu
Edinilen bilgilere göre yangın Karaçayır yolu üzerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle yaklaşık yüz dönüm alana yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Alevlerin arasında kalan yaklaşık 200 saman balyası yanarak kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. - SİVAS