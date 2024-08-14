Sivas'ta Alzheimer Hastası Kadının Evinden Yangın Çıktı

Sivas'ta Alzheimer hastası kadının yalnız yaşadığı evde yangın çıktı. Yangını gören 15 yaşındaki çocuk, canını hiçe sayarak dumanların yükseldiği evden yaşlı kadını çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, Kümbet Mahallesi Temel Sırrı Sokak'taki 2 katlı bir binanın giriş katında yaşayan Alzheimer hastası A.A. (70) içeride olduğu esnada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çıktığı esnada sokakta yürüyen Taha Yasin Akkuş (15), canını hiçe sayarak eve girdi. Evde bulunan Alzheimer hastası kadını kolundan tutarak dışarıya çıkaran çocuğun davranışı takdir topladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, yaşlı kadının yara almadığı belirlendi.

Olayı anlatan Taha Yasin Akkuş, "Büyük ihtimalle içeride priz patlamıştı, alev vardı. İçeriye girdim, ebeyi dışarı çıkardım. Sonra su dökmeye çalıştım ama yangın çok büyük olduğu için su da pek bir şey ifade etmedi. Koluna girdim, hızlı bir şekilde çıkarmaya çalıştım. Hiç korkmadım, neden korkayım? O da benim babaannem sayılır. Bende bir şey yok" dedi.

Alzheimer hastası kadın yakınları tarafından götürülürken, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı. - SİVAS