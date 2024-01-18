Sivas'ta Alt Geçitte Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı

Sivas'ta alt geçitte iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İstiklal Alt Geçidi'nde meydana geldi. Kılavuz Mahallesi istikametinden şehir merkezi istikametine giden M.S.A. idaresindeki Ford marka 41 GA 691 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen D.S. idaresindeki Skoda marka 58 ABS 111 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda 58 ABS 111 plakalı otomobilde bulunan D.S. isimli şahıs, araç içerisinde sıkıştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan D.S. sıkıştığı yerden çıkarıldı, ağır şekilde yaralanan D.S. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 41 GA 691 plakalı araçta bulunan sürücü M.S.A. ve yolcu S.A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS