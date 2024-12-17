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Sivas'ta Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: Anne ve Oğul Öldürüldü

Sivas'ta Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: Anne ve Oğul Öldürüldü
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Sivas'ta bir alacak verecek meselesi yüzünden annesini poşetle boğarak ve ikiz kardeşini tabancayla vurarak öldüren zanlı H.K. tutuklandı. Olay, Kılavuz Mahallesi'nde meydana geldi.

Sivas'ta alacak verecek meselesi nedeniyle annesini poşetle boğarak, ikiz kardeşini ise tabancayla başından vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kılavuz Mahallesi Şehzade Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın giriş katında oturan anne Şehriban Kurt (67) ve oğlu Hasan Kurt'tan (46) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açıp içeri girince korkunç manzara ile karşılaştı. Anne poşetle boğularak, oğlu ise kafasına isabet eden kurşunla öldürülmüş halde bulundu. Polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan kardeş H.K. intihara kalkıştı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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