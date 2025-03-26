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Sivas'ta AK Partililere Yönelik Silah İfşası ve Tehdit: Şahıs Tutuklandı

Sivas'ta AK Partililere Yönelik Silah İfşası ve Tehdit: Şahıs Tutuklandı
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Sivas'ta sosyal medya üzerinden AK Partililere yönelik 'öldürün' çağrısı yapan B.G. isimli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet ekipleri, silah ifşası yapan şahsı tespit edip gözaltına aldı.

Sivas'ta sosyal medya hesapları üzerinden silah ifşası yaparak AK Partililer için 'öldürün' çağrısında bulunan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.G. isimli şahsın sosyal medya hesapları üzerinden "Gördüğümüz her AKP'liyi indiriyoruz, silahlar benden: D" şeklinde çağrıda bulunarak silah ifşası yaptığını tespit etti. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen B.G., "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan tutuklanarak Sivas Kapalı E Tipi Cezaevi'ne konuldu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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