Sivas'ta 900 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 900 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında 14 Ekim'de D-100 Karayolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aracın arka koltuk ile bagaj kısmında şeffaf poşetler ve beyaz çuvallar içerisinde kıyılmış tütün bulundu. Araçta bulunan N.K. ve M.Y. isimli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Yapılan aramada, her biri 5'er kilogramlık 6 paket içeren toplam 30 çuvalda 900 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sorumluluk bölgemizde kamu düzeninin devamını sağlamak, halkımızın huzur ve güvenliğini temin etmek amacıyla suç ve suçlularla mücadelemiz kesintisiz ve kararlı bir şekilde sürdürülecektir" denildi. - SİVAS