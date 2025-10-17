Haberler

Sivas'ta 900 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Sivas'ta 900 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, durdurulan bir araçta 900 kilogram kıyılmış kaçak tütün bulundu. Araçta bulunan iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 900 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında 14 Ekim'de D-100 Karayolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aracın arka koltuk ile bagaj kısmında şeffaf poşetler ve beyaz çuvallar içerisinde kıyılmış tütün bulundu. Araçta bulunan N.K. ve M.Y. isimli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Yapılan aramada, her biri 5'er kilogramlık 6 paket içeren toplam 30 çuvalda 900 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sorumluluk bölgemizde kamu düzeninin devamını sağlamak, halkımızın huzur ve güvenliğini temin etmek amacıyla suç ve suçlularla mücadelemiz kesintisiz ve kararlı bir şekilde sürdürülecektir" denildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Test sonuçları belli oldu! 8 ünlüde uyuşturucu madde tespit edildi

Test sonuçları belli oldu! İşte kanında uyuşturucu çıkan ünlüler
Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Trump, Zelenski'nin isteğini kameralar önünde geri çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Böyle evlilik teklifi mi olur? Kendine ölü süsü verdi, sevgilisi çılgına döndü

Evlilik teklifinin böylesi görülmedi! Yaptığına yapacağına pişman oldu
Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı

Halkın sokağa dökülmesi yakın! Komşuda çalışma süresi değişti
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı

Hiç umut vermiyorlardı ama... Enflasyonu 1 yılda yüzde 178 düşürdüler
Saçını kuaförde yıkatan kadın, hayatının kabusunu yaşadı

Kadınlar dikkat! Saçını kuaförde yıkattı, hayatının hatasını yaptı
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Felaket havadan görüntülendi! 'Su şehri'nde bir damla su yok
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.