Sivas'ta 55 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yürütülen çalışmalar neticesinde 55 kaçak elektronik sigara ele geçirdi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla denetimler gerçekleştirdi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada 55 adet elektronik sigara ele geçirildi. Konuya ilişkin 1 şahsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada;

"Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, halk sağlığını tehdit eden ve devletimizi vergi kaybına uğratanlara yönelik çalışmalarımız azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi. - SİVAS