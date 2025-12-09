Sivas'ta 11 ayda trafik kazalarında 40 kişi öldü
Emniyet Genel Müdürlüğü, Sivas'ta 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri paylaştı. İlk 11 ayda 1999 ölümlü-yaralanmalı kaza yaşandı, 40 kişi hayatını kaybederken 3566 kişi yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 2025 yılı Ocak-Kasım ayları arasında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri paylaştı.
Sivas karayolu sınırları içerisinde bu yılın ilk 11 ayında bin 999 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar neticesinde 40 kişi hayatını kaybederken 3 bin 566 kişi ise yaralandı.
Bahsi geçen dönemde gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazası ise bin 765 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa