Sivas'ta 11 ayda trafik kazalarında 40 kişi öldü

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 2025 yılı Ocak-Kasım ayları arasında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri paylaştı.

Sivas karayolu sınırları içerisinde bu yılın ilk 11 ayında bin 999 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar neticesinde 40 kişi hayatını kaybederken 3 bin 566 kişi ise yaralandı.

Bahsi geçen dönemde gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazası ise bin 765 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS