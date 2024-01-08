Sivas'ta 2023 yılında 41 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2023 yılında Sivas kara yolu sınırları içerisinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin istatistikleri açıkladı. Geçtiğimiz yıl bin 828 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, 41 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 363 kişi yaralandı. Maddi hasarlı trafik kazası ise bin 634 olarak kaydedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2023 yılında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı. Sivas kara yolu sınırları içerisinde geçtiğimiz yıl bin 828 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar neticesinde 41 kişi hayatını kaybederken 3 bin 363 kişi ise yaralandı. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazası ise bin 634 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS