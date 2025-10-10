Sivas'ta 2023'te 1669 Ölümlü-Yaralanmalı Trafik Kazası

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'ndan derlediği bilgilere göre, Sivas karayolu sınırları içerisinde bu yılın ilk 9 ayında bin 669 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar neticesinde 32 kişi hayatını 3 bin 40 kişi ise yaralandı. Bahsi geçen dönemde gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazası ise bin 401 olarak kayıtlara geçti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Eylül ayına ilişkin verileri de açıkladı. Sivas'ta Eylül ayında 199 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 379 kişi de yaralandı. Bahsi geçen ay içerisinde ilimizde gerçekleşen maddi hasarlı kaza ise 166 olarak kaydedildi. - SİVAS