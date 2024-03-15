Sivas'ta 2 Bin 968 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Sivas'ta durdurulan şüpheli araçta 2 bin 968 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki 5 kişi tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik Kayseri yolu üzerinde yaptıkları uygulamada içerisinde 5 kişi bulunan bir aracı durdurdu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 2 bin 968 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli bakamlara sevk edildi. Zanlılar, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS