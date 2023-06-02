Sivas'ta 102 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Sivas'ta yapılan operasyonlarda 35 bin 300 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ile 102 kilogram kıyılmış kaçan tütün ele geçirildi.

Sivas'ta yapılan operasyonlarda 35 bin 300 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ile 102 kilogram kıyılmış kaçan tütün ele geçirildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde bulunan bir ikamet ve 2 iş yeri adresi ile eklentilerine operasyon düzenledi. Operasyonda 35 bin 300 adet içi tütünle doldurulmuş makaron (sigara) ve 102 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 şahsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı. - SİVAS