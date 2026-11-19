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Sivas'ta polis ekiplerinin durdurduğu tırda yapılan aramada 2 ton 796 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü kaçakçılık ihbarı üzerine harekete geçti. İ.Ç. (31) yönetimindeki tırı durduran ekipler, dorsesinde arama yaptı. Yapılan aramada; 2 ton 796 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olaya ilişkin sürücüye ilgili kanun maddesinden yasal işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı