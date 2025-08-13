Sivas Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Sivas Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas merkezli yapılan dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 2 kişi yakalanarak tutuklandı. Operasyonda, 10 milyon TL dolandırılan bir vatandaşın ihbarı üzerine Sivas, Ankara, Diyarbakır ve Kütahya'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Sivas merkezli Ankara, Diyarbakır ve Kütahya'yı kapsayan dolandırıcılık operasyonunda vatandaşları milyonlarca TL dolandıran 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dolandırıcılık ihbarı üzerine harekete geçti. Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerce 10 milyon TL dolandırılan vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Sivas'ın yanı sıra Ankara, Diyarbakır, ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 Ağustos tarihinde yapılan operasyon sonucunda yakalanan M.Ç, E.E ve F.M gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan M.Ç ve F.M isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan gözaltına alınan bir şahsın, Isparta'da 1, Ankara'da 1, Antalya'da 1, İzmir'de 2, Muğla'da 2 olmak üzere yaklaşık 100 milyon TL değerli faili meçhul dolandırıcılık olaylarının şüphelisi olduğu tespit edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular

Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.