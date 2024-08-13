Sivas Kent Merkezinde 4.1 Büyüklüğünde Deprem
Sivas kent merkezinde saat 10.33'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem kısa süreli panik oluşturdu. Depremin yerin 9.7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.
Sivas kent merkezinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sivas kent merkezinde saat 10.33'te meydana gelen deprem kısa süreli panik oluşturdu. AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 4.1 büyüklüğündeki depremin yerin 9.7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. - SİVAS