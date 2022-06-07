Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı - Haberler

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Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı.

Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı

SİVAS - Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas-Kayseri karayolu Yeniçuyuk mevkisinde derenin taşması sonucu yola çıkan sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun yeniden açılması için çalışma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bardak - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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