Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı - Haberler

Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı. Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı SİVAS - Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı. Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas-Kayseri karayolu Yeniçuyuk mevkisinde derenin taşması sonucu yola çıkan sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun yeniden açılması için çalışma başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bardak - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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