Sivas Kangal'da Dağa Parti İsmi Yazıldı

Sivas'ın Kangal ilçesinde bir dağa kim ya da kimler tarafından yazıldığı bilinmeyen parti ismi görenlerin dikkatini çekiyor. Dağın tepesine 'AKP' yazıldığı düşünülüyor.

Sivas'ın Kangal ilçesinde bir dağa kim ya da kimler tarafından yazıldığı bilinmeyen parti ismi görenlerin dikkatini çekiyor.

Kangal'ın Balıklı Kaplıca yolu üzerinde bir dağa yazılan parti ismi gizemini koruyor. Parti sevgisini dağa kazıyan kişi veya kişilerin kim olduğu ise bilinmiyor. Traktörün arkasına takılan pulluk yardımıyla yazıldığı düşünülen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kısaltması olarak 'AKP' yazısı görenlerin dikkatini çekiyor.

" Ak Parti'yi çok sevdiği için yazmıştır"

İlçe sakinlerinden Ramazan Kuşkaya, yazıyı yeni gördüğünü ifade ederek, "Dağın tepesine 'AKP' yazmışlar. Demek ki kalbinde de var bu. AK Parti'yi çok sevdiği için yazmıştır. Pulluk ile yazmış. Herkes o yazıyı görüyor. O yazıyı ben yeni gördüm" dedi. - SİVAS