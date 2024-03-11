Üye Girişi
Haberler

Sivas'ın Zara ilçesinde trafik kazası: Yaya ağır yaralandı

Güncelleme:

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere olay İsmetpaşa Caddesi Zara Toplum Sağlığı Merkezi önünde meydana geldi. M.T. yönetimindeki 58 ZD 623 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, teravih namazı sonrası camiden çıkarak yolun karşısına geçip evine giden A.K. (80) isimli yayaya çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaya ilk müdahalenin ardından ambulansla Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralı Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sivas Yaralanma Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Kiraz adayı Mesut Sertkaya kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Kiraz belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kınık adayı Suat Savut kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Kınık belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kemalpaşa adayı Gamze Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Kemalpaşa belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karşıyaka adayı Ozan Ganiüsmen kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Karşıyaka belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karaburun adayı Zekeriya Yılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Karaburun belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karabağlar adayı Mümin Baştürk kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Karabağlar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Güzelbahçe adayı Osman Tunç kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Güzelbahçe belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Muğla Menteşe Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla Menteşe adayı Ayla Erkut kimdir? Saadet Partisi Gaziemir adayı Hanife Bozdağ kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Gaziemir belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Foça adayı İsmet Topal kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Foça belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Dikili adayı Mustafa İnan kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Dikili belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çiğli adayı Hüseyin Ayın kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Çiğli belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çeşme adayı Ahmet Hazırbulan kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Çeşme belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Buca adayı Selçuk Kavuşan kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Buca belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bornova adayı Hasan Ceylan kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Bornova belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title