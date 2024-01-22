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Sivas'ın Zara ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı

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Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı ve 1'i ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu Zara ilçesi Bozkır köyü yakınlarında gerçekleşti. Karşı istikametten gelen minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 15 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sivas Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Yaşam Güncel Haberler

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