Sivas'ın Akıncılar ilçesinde okullar bir gün tatil edildi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle okullar bir gün tatil edildi.

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı sebebiyle Akıncılar ilçesinde okullar bir gün tatil edildi. Akıncılar Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "22 Mart 2024 Cuma (Bugün) günü ilk, orta ve liselerde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - SİVAS