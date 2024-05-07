Sivas İl Jandarma Komutanlığı Faaliyetleri

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde yapılan faaliyetlere ilişkin bülten yayınladı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Nisan-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalara ilişkin bülten yayınladı. Jandarma ekiplerince il genelinde 99 olayda 85 şahıs yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yapılan faaliyetlerde UYAP ve KİHBİ sisteminden 28 bin 50 şahıs ve 15 bin 136 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda toplamda 82 şahıs yakalandı. Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda ise 7 olayda 9 kişiye işlem yapıldı. Öte yandan 1 gram kubar esrar, 28 adet senet, 3 adet elektronik cihaz, 126 botoks dolgu malzemesi, 11 adet sikke, 13 adet tarihi eser, 5 adet muhtelif kazı malzemesi ve 2 adet dedektör ile 210 paket kaçak sigara ele geçirildi. - SİVAS