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Sivas İl Jandarma Komutanlığı Faaliyet Raporu Açıklandı

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Sivas İl Jandarma Komutanlığı, 1 haftalık faaliyet raporunu açıkladı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda 102 şahıs yakalanırken, 75 yabancı uyruklu şahsa 340 bin TL para cezası uygulandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı 1 haftalık faaliyet raporu açıkladı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda aranması bulunan 102 şahıs yakalanırken 75 yabancı uyruklu şahsa 340 bin TL para cezası uygulandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı 12-18 Ağustos tarihleri arası yapılan çalışmalara ilişkin rapor yayınladı. İl merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere birçok olaya müdahale eden jandarma ekipleri, kanunsuzluğa geçit vermedi.

Ekiplerce asayiş suçlarından yapılan aramalarda; 1 adet tabanca ile şarjör, 3 adet kurusıkı tabanca, 50 adet kurusıkı tabanca mühimmatı, 20 adet av tüfeği ile 31 adet av tüfeği mühimmatı, 8 gram kubar esrar ele geçirildi. Aynı dönem içerisinde İlçe Jandarma Komutanlıklarınca icra edilen devriye faaliyetlerinde 43.937 şahıs ve 18.246 araç sorgulaması yapılırken toplamda 102 şahıs yakalandı. 12 kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet olayına müdahale eden ekipler, 250 paket kaçak sigara, 1 gram kubar esrar, 31 gram skunk ile 15 kök Hint keneviri ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada:

"Kaçak göçmenlere yönelik yapılan çalışmalarda 75 yabancı uyruklu şahsın GBT sorgusu yapılmış, 75 yabancı uyruklu şahsa toplam 340 bin 641 TL idari para cezası uygulanmıştır. Trafik Faaliyetleri çerçevesinde il genelinde 5.171 şahıs ve 5.104 araç sorgulanmış, 112 araca toplam 295 bin 822 TL idari para cezası kesilmiş, 31 araç trafikten men edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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