Sivas İl Jandarma Komutanlığı Faaliyet Raporu

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 4-10 Mart tarihleri arasında yapılan faaliyetlere ilişkin bülten yayınladı. Bültende 64 olayda 42 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri 4-10 Mart 2024 tarihleri arasında kent genelinde yapılan çalışmalar neticesinde 42 şüpheli şahsı yakaladı. Asayiş suçlarından yapılan aramalarda 2 adet araç, 3 adet av tüfeği, 92 umuma açık yer denetlendi.

İlçe Jandarma Komutanlıklarınca icra edilen devriye faaliyetlerinde UYAP ve KİHBİ sisteminden 30.980 şahıs ve 12.628 araç sorgulaması yapıldı. Yapılan incelemelerde toplamda 77 şahıs yakalandı. Öte yandan Uyuşturucu Madde Kullanmak İçin Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak suçundan yapılan operasyonda, 1 şahsa işlem yapıldı. - SİVAS