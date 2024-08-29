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Sivas İl Jandarma Komutanlığı Düğünlerde Havaya Ateş Edenlere Cezaları Kesti

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Sivas İl Jandarma Komutanlığı, düğünlerde havaya ateş eden 9 şahsa 74 bin 898 TL para cezası uyguladı. Şarkışla İlçesi'nde yapılan denetimlerde 11 şahıs yakalandı ve silahlar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı, "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma" projesi çerçevesinde düğünlerde havaya ateş eden 9 şahsa 74 bin 898 TL para cezası uyguladı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı, düğünlerde havaya ateş açan şahıslara yönelik başlatılan "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma" projesi çerçevesinde düğün, nişan ve asker eğlencelerinde denetimlerde bulundu. Yapılan denetim ve aramalar neticesinde, Şarkışla İlçesi mülki sınırları içesindeki bir köyde düğün merasiminde, korku ve panik oluşturacak şekilde silahla havaya ateş ederek, kasten genel güvenliği tehlikeye soktuğu tespit edilen 11 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahısların üzerinde ve konutlarında yapılana aramalarda; 3 adet tabanca, 9 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancalara ait 100 adet mermi ele geçirildi. Yakalanan 11 şahıs hakkında Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçundan' ifadeleri alınırken izinsiz kuru sıkı tabancı bulunduran 9 şahsa toplam 74 bin 898 TL idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sivas İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk alanımızda yapılan düğün ve nişan asker eğlenceleri gibi faaliyetlerde, silahla ateş etme olaylarının önlenmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde eğlence merasimlerini icra etmeleri için titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece-gündüz hız ke aralıksız olarak devam edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şarkışla 3-sayfa sivas Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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