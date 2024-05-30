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Sivas İl Jandarma Komutanlığı Cayrokopter ile Semalarda Göz Açtırmıyor

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Sivas İl Jandarma Komutanlığı, Cayrokopter ve uçuş ekibiyle faaliyetlerine devam ederek bölgedeki güvenlik ve asayişi sağlıyor.

Sivas İl Jandarma Komutanlığına ait Cayrokopter Sivas semalarında göz açtırmıyor.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı 20-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında Cayrokopter ve uçuş ekibi ile faaliyet planladı. Bu plan kapsamında, Sivas İl Jandarma Komutanlığı emrine verilen pervaneli ve döner kanatlı hava aracı, havadaki gözlem gücüyle kara ekiplerine destek verdi. Yapılan faaliyetler sonucunda, Sivas İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan boru hatlarının havadan kontrolü sağlandı. Sivas İl Jandarma Komutanlığı, hava araçlarının kullanımıyla bölgedeki güvenlik ve asayişi en üst düzeyde tutmak için çalışmalarına devam ediyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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