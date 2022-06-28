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Sivas'ı sağanak vurdu, hayat felç oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sivas'ı sağanak vurdu, hayat felç oldu

Sivas'ta etkili olan sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi.

Sivas'ta etkili olan sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi.

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte bazı noktalarda taşkınlar oluşurken sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış kentte hayatı felç etti. Caddeler göle döndü, yollardaki su birikintileri yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Yağmurun etkisiyle şehrin işlek caddeleri ve sokakları yağmur sularıyla doldu. Sürücüler suyla dolan yollarda bir kazaya karışmamak için dikkatli bir şekilde ilerledi. Sağanağın etkisini azaltması ile birlikte caddeler ve bulvarlardaki su birikintileri çekilmeye başladı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sivas su 3. Sayfa Haberler

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