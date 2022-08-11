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Sivas haberleri! Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı

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Sivas haberleri! Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı

Sivas haberi: Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. idaresindeki 58 BM 235 plakalı Volvo marka otomobil ile A.K. idaresindeki 58 TZ 479 plakalı otomobil sokak kesişimindi çarpıştı. Kazada 58 BM 235 plakalı otomobil içerisinde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Birleşmiş Milletler Sivas 3. Sayfa Haberler

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