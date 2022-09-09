Sivas haber: Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 6 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Direkli Bedirli kavşağında meydana geldi. A.B. idaresindeki 58 TC 748 plakalı Citroen marka hafif ticari araç ile Ş.A. yönetimindeki 38 FF 558 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan Seyfettin Akbulut hayatını kaybetti. Kazada sürücüler ile S.B., B.B., O.B. ve S.B. ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden Akbulut ekipler tarafından çıkarılarak cenaze aracına konuldu. Yol bir süreliğine trafiği kapanırken kaza ile ilgili inceleme başlattı.