Sivas haberi... Sivas'ta apartmanda yangın
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Sivas haberi... Sivas'ta bir apartmanın izolasyon kapmasında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Sivas'ta bir apartmanın izolasyon kapmasında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Sivas'ta Gültepe Mahallesinde bir apartmanın izolasyon kaplamasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede binanın dış cephesini kaplayan yangına Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa