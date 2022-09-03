Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas haberi... Sivas'ta apartmanda yangın

3. Sayfa Haberleri

Sivas haberi... Sivas'ta apartmanda yangın

Sivas haberi... Sivas'ta bir apartmanın izolasyon kapmasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Sivas'ta bir apartmanın izolasyon kapmasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Sivas'ta Gültepe Mahallesinde bir apartmanın izolasyon kaplamasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede binanın dış cephesini kaplayan yangına Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sivas 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title