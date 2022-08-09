Haber : Sivas haberi! Sivas'ta 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas haberi! Sivas'ta 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

 - Güncelleme:
Sivas haberi! Sivas'ta 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Sivas 3. sayfa haberi | Sivas'ta 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sivas'ta 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla bir çalışma yaptı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda bir adreste arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin bir şahsa Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Sivas 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title