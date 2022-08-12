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Sivas haberi! Serik'te iş adamını öldüren zanlılar Sivas'ta yakalandı

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Sivas haberi! Serik'te iş adamını öldüren zanlılar Sivas'ta yakalandı

Sivas haberler... Antalya'nın Serik ilçesinde evinin önünde otomobilden yapılan silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden iş adamının cinayet zanlıları Sivas'ta yakalandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde evinin önünde otomobilden yapılan silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden iş adamının cinayet zanlıları Sivas'ta yakalandı.

Serik ilçesine bağlı Gedik Mahallesinde iş adamı Gülhan Koca'yı(38) evinin önünde silahla öldüren Y.K ile olaya karıştığı iddia edilen İ.Ü.'nün bulunduğu otomobil Sivas'ta olduğu belirlendi. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordineli çalışmada aracın Sivas-Erzincan karayolunda ilerlediği tespit edildi. Ekipler, cinayet zanlıları Y.K ve İ.Ü.'nün bulunduğu otomobili durdurdu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan Y.K. ve İ.Ü., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Cinayet şüphelisi Y.K. ve yanında bulunan İ.Ü., ifadesi alınmak üzere Hafik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü ve yapılan işlemlerin ardından gözaltına alındı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Antalya Sivas 3. Sayfa Haberler

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