Sivas haber... Sivas'ta uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor 3. Sayfa Haberleri Edinilen Sivas gelişmesine göre Son iki haftada uyuşturucuya yönelik suçlardan işlem yapılan 31 kişiden 4'ü adli makamlarda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son iki haftada uyuşturucuya yönelik suçlardan işlem yapılan 31 kişiden 4'ü adli makamlarda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son iki haftada il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik uygulamalarda: 20 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 5 gram toz esrar, 8 gram bonzai, 38 adet sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucu bulundurma ve uyuşturucu ticareti yapma suçlamaları ile 31 kişi hakkında işlem yapıldı. 4 kişi çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Sivas 3. Sayfa Haberler

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