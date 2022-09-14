Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas haber: Sivas'ta telefon kaçakçılarına darbe

3. Sayfa Haberleri

Sivas haber: Sivas'ta telefon kaçakçılarına darbe

Sivas haberler: Sivas'ta polis ekiplerince kaçakçılığa yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Sivas'ta polis ekiplerince kaçakçılığa yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sivas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 55 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda 4 şahsa kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sivas 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title