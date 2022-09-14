Sivas haber: Sivas'ta telefon kaçakçılarına darbe 3. Sayfa Haberleri Sivas haberler: Sivas'ta polis ekiplerince kaçakçılığa yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildi. Sivas'ta polis ekiplerince kaçakçılığa yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sivas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 55 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda 4 şahsa kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sivas 3. Sayfa Haberler

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