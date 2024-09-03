Sivas- Erzincan sınırında otobüs devrildi: 17 yaralı

SİVAS - Sivas- Erzincan sınırında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 22.30 sularında Sivas- Erzincan karayolu Sivas'ın İmranlı ilçesi Toplucak mevkiinde meydana geldi. Erzincan istikametine gitmekte olan Yeşil Erciş firmasına ait 02 KD 571 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi. Olay yerine İmranlı Arama Kurtarma Ekibi ve çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre 17 yolcu yaralandı.