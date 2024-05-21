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Sivas-Erzincan karayolunda kamyon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

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Sivas-Erzincan karayolunda kontrolden çıkan kamyonun karşı şeride geçerek devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sivas- Erzincan karayolunda kontrolden çıkan kamyonun karşı şeride geçerek devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas- Erzincan karayolu Seyfebeli geçidi yakınlarında meydana geldi. Erzincan istikametine giden S.D. idaresindeki 58 NH 386 plakalı kamyon, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Kamyon devrilirken, kazada araçta bulunan Öner Camcı hayatını kaybetti, sürücü ve T.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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