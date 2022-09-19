Sivas 3. sayfa haberi: Sivas'ta uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor 3. Sayfa Haberleri Sivas haberler... Sivas'ta son iki haftada uyuşturucuya yönelik suçlardan işlem yapılan 30 kişiden 3'ü adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. Sivas'ta son iki haftada uyuşturucuya yönelik suçlardan işlem yapılan 30 kişiden 3'ü adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son iki haftada il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda: 7,2 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 10,1 gram toz esrar, 4,55 gram bonzai, 4.573 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Öte yandan 1 adet tabanca ve tabancaya takılı 1 adet şarjör, 69 adet fişek, 2 adet narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu bulundurma ve uyuşturucu ticareti yapma suçlamaları ile 30 kişi hakkında işlem yapılırken 3 kişi çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Sivas 3. Sayfa Haberler

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