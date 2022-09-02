Sivas haberleri | Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
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Sivas yerel haberi... Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu.
Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
SİVAS - Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu.
Edinilen bilgilere göre, ilçede etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar ile birlikte ilçedeki bazı evlerin çatıları uçtu. Çatıların uçmasıyla cadde üzerinde park halinde bulunan araçlar zarar gördü. Ekipler temizlik çalışması başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - 3. Sayfa