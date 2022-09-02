Sivas haberleri | Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu 3. Sayfa Haberleri Sivas yerel haberi... Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu SİVAS - Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. Edinilen bilgilere göre, ilçede etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar ile birlikte ilçedeki bazı evlerin çatıları uçtu. Çatıların uçmasıyla cadde üzerinde park halinde bulunan araçlar zarar gördü. Ekipler temizlik çalışması başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan Sivas Ulaş 3. Sayfa Yerel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sivas haberleri | Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.