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Siteler Sanayi Bölgesinde Çatı Yangını Paniği

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Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Siteler Sanayi bölgesinde bir işyerinin çatısında çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü ve çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Siteler Sanayi bölgesinde bir iş yerinin çatısında yangın paniği

ANKARA - Ankara'da Siteler Sanayi bölgesinde bir işyerinin çatısında yangın çıktı.

Olay Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan Siteler Sanayi bölgesinde Akçakale Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere bir işyerinin çatısında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangının söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

Siteler Sanayi Bölgesinde Çatı Yangını Paniği
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ OĞULCAN ARSLAN - 3.Sayfa
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