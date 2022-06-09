Sitede park halindeki motosikleti böyle çaldı Arnavutköy'de bir hırsız, girdiği sitenin bahçesinde park halindeki motosikleti çaldı. Arnavutköy'de bir hırsız, girdiği sitenin bahçesinde park halindeki motosikleti çaldı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı. Olay, geçtiğimiz gece Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Gece saatlerinde site içerisine giren bir kişi, bahçede park halindeki motosikleti gözüne kestirdi. Motosikletin yanına yaklaşan kişi, çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye böyle görüntülendi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sitede park halindeki motosikleti böyle çaldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.