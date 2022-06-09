Sitede park halindeki motosikleti böyle çaldı - Haberler

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Sitede park halindeki motosikleti böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Sitede park halindeki motosikleti böyle çaldı

Arnavutköy'de bir hırsız, girdiği sitenin bahçesinde park halindeki motosikleti çaldı.

Arnavutköy'de bir hırsız, girdiği sitenin bahçesinde park halindeki motosikleti çaldı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gece Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Gece saatlerinde site içerisine giren bir kişi, bahçede park halindeki motosikleti gözüne kestirdi. Motosikletin yanına yaklaşan kişi, çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye böyle görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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