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Site toplantısında öldürülen müdürün cinayet şüphelisi tutuklandı

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Site toplantısında öldürülen müdürün cinayet şüphelisi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet Balsak'ın ölümü ile ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri tutuklanarak ceazevine gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet Balsak'ın ölümü ile ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri tutuklanarak ceazevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Belediyesi'nde İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Ahmet Balsak (38) ile komşuları C.A. ve ağabeyi B.A. arasında oturdukları sitenin toplantısı sırasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Balsak, boğazına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Balsak'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Balsak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Balsak'ın ölüm haberi ailesi, çalışma arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu.

Polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülen cinayet şüphelileri C.A. ve B.A. kardeşler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası Belediyesi Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

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