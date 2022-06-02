Site içindeki sokak köpeklerine saldırıp, köpekleri korumaya çalışan kadını darp etti - Haberler

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir sitede sokak köpeklerine sopa ile saldıran şahıs, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Çankaya ilçesinde bir sitede sopa ile sokak köpeklerine saldıran şahıs, köpekleri saldırıdan korumaya çalışan kadını da sopa ile darp etti. Yaşanan saldırı anı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

(Ahmet Furkan Gülap /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa