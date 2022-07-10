Site bahçesindeki ahşap yapıda yangın çıktı Kocaeli'de kış bahçesi olarak kullanılan ahşap yapının mutfak kısmında yangın çıktı. Kocaeli'de kış bahçesi olarak kullanılan ahşap yapının mutfak kısmında yangın çıktı. Yapı kullanılmaz hale geldi. Yangın, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir sitenin, kış bahçesi olarak kullanılan kısmında meydana geldi. Mutfak bölümünde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karşıyaka Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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