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Sit alanındaki kaçak kazıya suçüstü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sit alanındaki kaçak kazıya suçüstü

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, sit alanında lahit mezarlardan birinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, sit alanında lahit mezarlardan birinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Dilekkaya Mahallesi'nde Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen devriye faaliyeti esnasında, Anavarza birinci derece sit alanında bulunan M.G. isimli şahıs, lahit mezarlardan birinin altını kazarken suçüstü yakalandı.

Şahısla birlikte 1 adet kürek, 1 adet kazma, 2 adet demir çekiç, 1 adet keser, 2 adet demir çubuk ve 1 adet sırt çantası ele geçirildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kozan Adana 3. Sayfa Haberler

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