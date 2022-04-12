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Sit alanında kaçak kazıya suçüstü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sit alanında kaçak kazıya suçüstü

Eskişehir'de 1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de 1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kıravdan Mahallesi'nde bulunan 1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı'ndaki Roma Dönemine ait Nekropol'de (Mezarlık) izinsiz kazı yapılacağına dair bilgi alındı. Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince takibe alınan sit alanında incelemeler yapıldı. Jandarma Dron'u vasıtasıyla 1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı'nın havadan yapılan kontrolünde Örenler Mevkii'nde bulunan Nekropol'de iki şüpheli şahsın iş makinası ile kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Şüpheliler iş makinası ile kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla yakalanan şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Sit alanında kaçak kazıya suçüstü

Sit alanında kaçak kazıya suçüstü

Sit alanında kaçak kazıya suçüstü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçak Kazı, Odunpazarı, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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