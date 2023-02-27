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Sit alanında izinsiz kazı yapan şahıslar jandarma tarafından suçüstü yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Sit alanında izinsiz kazı yapan şahıslar jandarma tarafından suçüstü yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri izinsiz kazı yapan 2 şahsı suçüstü yakalarken, kazı yapmaya yarayan çok sayıda malzemeyi de ele geçirdi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri izinsiz kazı yapan 2 şahsı suçüstü yakalarken, kazı yapmaya yarayan çok sayıda malzemeyi de ele geçirdi.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığınca Yörükkaracaören Mahallesi'nde bulunan Arkeolojik Sit Alanı'nda izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Edinilen bilgiye göre izinsiz kazı yapanlara yönelik başlatılan çalışalar neticesinde, Ö.A. ve S.T. isimli 2 şüpheli, ekiplerce kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Kazı alanında ve S.T. isimli şahsa ait olduğu tespit edilen 26 UP plakalı araçta incelemelerde bulunan ekiplerce; 1 adet kürek, 1 adet matkap ucu, 1 adet (0.5) metre uzunluğunda hilti ucu keski, 1 adet kazma, 1 adet marka hilti, 1 adet dedektör, 1 adet printer, 1 adet kısa saplı kürek, 1 adet çekiç, 1 adet levye, 2 adet keski ve 1 adet 0.5 metre uzunluğunda ucu sivriltilmiş demir ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Odunpazarı Eskişehir Jandarma 3. Sayfa Haberler

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