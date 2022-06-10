Sit alanında dedektör cihazı bulundu: 3 gözaltı - Haberler

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Sit alanında dedektör cihazı bulundu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Sit alanında dedektör cihazı bulundu: 3 gözaltı

Antalya'nın Kepez ilçesinde sit alanından gelen demir seslerini üzerine yapılan aramada 1 adet dedektör cihazı bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde sit alanından gelen demir seslerini üzerine yapılan aramada 1 adet dedektör cihazı bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıllı Mahallesi'nde Kaşıkçı mevkii sit alanından gelen demir seslerinin fark edilmesi üzerine Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çevrede arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 adet dedektör cihazı tespit edildi.

Olay yerinde bulunan K.D., P.S. ve V.Ç. isimli 3 şüpheli şahıs, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefetten gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. - ANTALYA

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