Sit alanında dedektör cihazı bulundu: 3 gözaltı - Haberler

Sit alanında dedektör cihazı bulundu: 3 gözaltı Antalya'nın Kepez ilçesinde sit alanından gelen demir seslerini üzerine yapılan aramada 1 adet dedektör cihazı bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Kepez ilçesinde sit alanından gelen demir seslerini üzerine yapılan aramada 1 adet dedektör cihazı bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kızıllı Mahallesi'nde Kaşıkçı mevkii sit alanından gelen demir seslerinin fark edilmesi üzerine Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çevrede arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 adet dedektör cihazı tespit edildi. Olay yerinde bulunan K.D., P.S. ve V.Ç. isimli 3 şüpheli şahıs, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefetten gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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