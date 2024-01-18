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Şişli ve Beşiktaş'ta Değnekçilik Yapan 3 Şahıs Yakalandı

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Şişli ve Beşiktaş'ta sokak ve çevrelerinde park etmek isteyen araç sürücülerinden usulsüz ücret talep eden ve dubalama yaparak araçların park etmelerine engel olan 3 değnekçi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şişli ve Beşiktaş'ta sokak ve çevrelerinde park etmek isteyen araç sürücülerinden usulsüz ücret talep eden ve dubalama yaparak araçların park etmelerine engel olan 3 değnekçi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, değnekçilik yapan şahısların yakalanması ve bu faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda sivil trafik ekiplerinin denetimlerinde, Şişli ve Beşiktaş'ta sokak ve çevrelerinde park etmek isteyen araç sürücülerinden usulsüz ücret talep eden ve dubalama yaparak araçların park etmelerine engel olan E.B., S.A. ve M.A. isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında 'karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' maddesinden adli işlem başlatıldı. Öte yandan E.B. isimli şüpheliye ise 'karayoluna duba koymak' suçundan 3 bin 135 TL idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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