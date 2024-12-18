Sisli Havada Kamyonet Devrildi: Sürücü Yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde sisli havada kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kozanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 42 M 1021 plakalı ekmek fabrikasına ait kamyonet, sürücüsünün yoğun sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü S.D., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA