Şişli Feriköy Mezarlığı'nda bir kişi ağaca asılı halde bulundu

Şişli Feriköy Mezarlığı'nda bir kişi, ağaca asılı vaziyette bulundu. Şahsın öldüğü belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Şişli'de bulunan Feriköy Mezarlığı'nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçta bir kişinin ağaca asılı halde olduğunu gören görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, ağaca asılı halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ömer Türkdemir'e (40) ait olduğu tespit edilen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Türkdemir'in 3 gün önce de aynı yere gelerek kendisine zarar vermeye çalıştığı iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL